Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall in Mannheim am Donnerstagnachmittag ist eine Person schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine Autofahrerin an der Kreuzung der Schubertstraße und der Wilhelm-Varnholt-Allee über Rot und stieß mit einer weiteren Autofahrerin zusammen. Letztere erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide Frauen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1