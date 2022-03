Schwerpunktkontrollen von Gaststätten in Mannheim-Neckarstadt – die Polizeibilanz

Mannheim. Eine gemeinsame Kontrollaktion von Polizei, Zoll und Ordnungsdienst hat am Donnerstagabend in Gaststätten in Mannheim-Neckarstadt stattgefunden. Wie die Polizei Mannheim gemeinsam mit dem Hauptzollamt Karlsruhe und der Stadt Mannheim berichtet, hatten die Polizei in dem Bereich bereits wiederholt Verstöße gegen einschlägige Rechtsvorschriften festgestellt und daher diese größere Kontrollaktion geplant. An den Kontrollen waren neben 39 Einsatzkräften der Polizei auch zwölf Beamtinnen und Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Karlsruhe sowie Mitarbeitende des städtischen Ordnungsdienstes beteiligt.

Bei den Kontrollen wurden insgesamt 29 Gastronomiebetriebe und 126 Personen überprüft. Im Fokus lagen vor allem gaststätten- und gewerberechtliche Verstöße, Einhaltung geltender Corona-Bestimmungen und die Überprüfung auf Schwarzarbeit.

Gaststätte ohne Konzession geschlossen

In einem Betrieb wurde rund zwölf Kilogramm Tabak beschlagnahmt aufgrund eines Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetzes. Eine Gaststätte wurde vor Ort geschlossen, da der Besitzer keine Gaststättenkonzession vorweisen konnte. In einem Fall von illegalem Glücksspiel wurde ein Glücksspielautomat beschlagnahmt.

Des Weiteren kam es zu 23 gaststättenrechtlichen Verstößen (wie z. B. Verstöße gegen das Landesnichtraucherschutzgesetz) und 17 brandschutzrechtlichen Verstößen sowie zu zahlreichen Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz. Nach Angaben der Beamten wurden ebenfalls vier Verstöße gegen die Spielverordnung und ein weiterer Fall von illegalem Glücksspiel festgestellt. Dazu kamen drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und drei Verstöße gegen die Coronaverordnung sowie eine weitere fehlende Gaststättenkonzession

Die Polizei kündigte die künftige Fortsetzung derartiger Kontrollen an.