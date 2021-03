Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güterverkehrs - zahlreiche Verstöße gegen Maskenpflicht

Mannheim. Die Polizei hat am Dienstagvormittag bei Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehr auf der Friesenheimer Insel in Mannheim zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. Wie die Beamten mitteilten, lag das Hauptaugenmerk der Kontrollen auf der Ladungssicherung sowie der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Im Rahmen der ganzheitlichen Kontrollen wurde zusätzlich auch die Einhaltung der Maskenpflicht überprüft. Dabei kontrollierten die Beamten insgesamt 54 Fahrzeuge sowie 94 Personen.

Es wurden 74 Verstöße gegen die Einhaltung der Maskenpflicht festgestellt. Außerdem wurden acht Verstöße wegen mangelnder Ladungssicherung, acht Verstöße gegen fahrpersonalrechtliche Bestimmungen, ein Verstoß gegen Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten - der Fahrer hatte seinen Lkw auf einer Tour von der Türkei nach Deutschland an mehreren Tagen ohne Fahrerkarte geführt – sowie ein Verstoß wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Fall des Ermächtigens hierzu festgestellt. An acht Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt, die in vier Fällen mit einem Mängelbericht belegt wurden.