Schwerer Verkehrsunfall in Mannheim-Schönau - Rettungshubschrauber im Einsatz

Mannheim. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Mannheim-Schönau hat sich am Mittwochvormittag ein Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 10.00 Uhr im Kreuzungsbereich Viernheimer Weg und Königsberger Allee. Nach Polizeiangaben ist der Unfallhergang noch nicht vollends geklärt, jedenfalls kollidierte vor Ort ein Mercedes mit einem auf der Vorfahrtsstraße fahrenden Dacia, der sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. In dem Dacia wurde eine Person verletzt, die Fahrerin des anderen Fahrzeuges ebenfalls. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, beide Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Unfallstelle war zwischenzeitlich gesperrt. Aufgrund von austretender Flüssigkeit musste die Straße gereinigt werden. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Über die Schwere der Verletzungen sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang keine Aussage getroffen werden.

