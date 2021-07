Schwerer Verkehrsunfall in Mannheim-Neckarstadt - Vollsperrung

Mannheim. Aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Mannheimer Neckarstadt sind aktuell die Feudenheimer Straße ab der Einmündung Dudenstraße stadteinwärts und die Dudenstraße zwischen Feudenheimer Straße und Gutenbergstraße voll gesperrt. Wie die Polizei bisher mitteilte, war der Unfallverursacher mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Feudenheimer Straße in Richtung Neckarstadt unterwegs und fuhr bei Rot in den Kreuzungsbereich, wobei er die Vorfahrt eines aus der Dudenstraße kommenden Autos missachtete. Das Fahrzeug des Unfallverursachers überschlug sich mehrfach. Dabei wurden beide Insassen schwer verletzt. Die Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Die Unfallaufnahme wird noch mehrere Stunden andauern.

