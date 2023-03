Blaulicht Schwerer Unfall zwischen Auto und Radfahrer in Mannheim

Zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall in Mannheim gekommen. Nach derzeitigen Polizeiangaben kam es gegen 05.30 Uhr an der Kreuzung Inselstraße / Bonadiestraße zu dem Unfall. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Nach derzeitigen Kenntnisstand treffen Rettungsdienst und Polizei gerade an der Unfallörtlichkeit ein.