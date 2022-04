Mannheim. Am Montagvormittag ist es in der Mannheimer Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist aktuell die Jungbuschbrücke in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Laut einem Mitarbeiter vor Ort stießen zwei Pkw frontal zusammen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt.

Polizei und Rettungsdienste sind mit starken Kräften im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber ist an der Unfallstelle gelandet.