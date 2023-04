Schwerer Unfall an Bahnübergang in Mannheim

Mannheim. Ein 64-jähriger Fahrradfahrer ist am Montag am Bahnübergang in der Casterfeldstraße in Neckarau von einer Straßenbahn erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete der Radfahrer gegen 11.30 Uhr das Rotlicht der Ampel und das gelbe Warnlicht des Schienenverkehrs. Der Mann wurde frontal von der in Fahrtrichtung Schönau fahrenden Straßenbahn erfasst. Der 64-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Bahnverkehr war stundenlang gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.

