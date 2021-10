Mannheim. Der bei einem schweren Arbeitsunfall am Montagvormittag lebensgefährlich verletzte 31-jährige Dachdecker ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei Mannheim am Donnerstagvormittag mit. Der bei dem Unfall im Mannheimer Rheinauhafen ebenfalls schwer verletzte 43-Jährige befindet sich laut Polizeiangaben nach wie vor in der Klinik, wo er intensivmedizinisch betreut wird. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

