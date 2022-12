Schwere Vorwürfe gegen Klinik

Im Fall eines durch eine Mitpatientin abgeschalteten Sauerstoffgeräts erhebt die Tochter des 79 Jahre alten Opfers schwere Vorwürfe gegen das Mannheimer Theresienkrankenhaus. „Ich kann nicht begreifen, dass diese irre Frau nicht schon nach dem ersten Versuch, meine Mutter zu töten, verlegt wurde“, sagte die Angehörige der „Bild am Sonntag“ („BamS“).

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine 72-Jährige. © Christoph Blüthner

Eine 72-Jährige soll Ende November in einem Mannheimer Krankenhaus mehrfach das Sauerstoffgerät der 79 Jahre alten Mitpatientin ausgestellt haben. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei soll sie sich von den Geräuschen des Geräts gestört gefühlt haben.

Die Geschädigte war auf die Sauerstoffversorgung angewiesen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des versuchten Totschlags wurde eingeleitet, die mutmaßliche Täterin in Untersuchungshaft gebracht.

Opfer außer Lebensgefahr

Nach dem Bericht der „BamS“ teilte der christliche Träger, die BBT-Gruppe, mit, dass sich der Vorfall im Mannheimer Theresienkrankenhaus ereignet hatte. „Wir bedauern den Vorfall außerordentlich und sind genau deshalb an einer lückenlosen Klärung durch die Ermittlungsbehörden interessiert, die von uns sofort einbezogen wurden“, hieß es in einer Stellungnahme der Trägereinrichtung. Das Krankenhaus unterstütze die weitere Aufklärung des Sachverhalts demnach „mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln“.

Die 72-Jährige soll am Tatabend zunächst vor 20 Uhr das Sauerstoffgerät ausgeschaltet haben. Obwohl sie durch das Krankenhauspersonal darauf hingewiesen wurde, dass es sich bei der Sauerstoffzufuhr um eine lebensnotwendige Maßnahme handelte, soll sie das Gerät gegen 21 Uhr erneut abgestellt haben. Die 79-jährige Mitpatientin musste reanimiert werden. Mittlerweile schwebt die Frau nicht mehr in Lebensgefahr.

Der „BamS“-Zeitung sagte die Tochter: „Die Ärzte meinten, dass sie voraussichtlich in zehn Tagen die Klinik verlassen kann.“ In dem Blatt wird sie zitiert, dass ihre Mutter wegen Herzflimmern und Blutarmut in die Klinik eingeliefert worden sei und sich dort noch mit Corona infiziert habe.