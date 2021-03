Ludwigshafen. Nachdem ein Discounter in Ludwigshafen in den vergangenen Wochen drei Mal überfallen worden ist, hat die Polizei nun einen 35-Jährigen festgenommen. Der Mann soll für die bewaffneten Überfälle in der Ludwigstraße verantwortlich sein. Unter anderem konnten Beweismittel wie Tatkleidung festgestellt werden, die den 35-Jährigen mit den schweren Raubüberfällen in Ludwigshafen in Verbindung bringen. Gegen den Tatverdächtigen wurde bereits Anfang März auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Untersuchungshaftbefehl erlassen.

