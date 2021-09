Schwer verletzter Radfahrer in Ketsch - Polizei sucht nach Zeugen

Ketsch. Ein 39-jähriger Radfahrer ist am Sonntagabend schwer verletzt in Ketsch aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der betrunkene Mann um kurz nach 20.30 Uhr in der in der Speyerer Straße aufgefunden. Ob der Mann selbst stürzte oder ob ein Auto eine Rolle spielte, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei teilte weiter mit, dass der Radfahrer in seiner ersten Vernehmung angab, von einem unbekannten Autofahrer "geschnitten" worden zu sein.

Während der rund einstündigen Unfallaufnahme war die Speyerer Straße gesperrt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/174-4222 zu melden.

