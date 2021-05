Schweine und viel Chorgesang

Drei konkrete Projekte hat Fabian Burstein schon vorgestellt.

AdUnit urban-intext1

„Pigs in Europa“

Christian Holtzhauer, Schauspiel-Intendant vom Nationaltheater, hat dazu eine Co-Produktion der Münchner Kammerspiele, der Schauburg München, vom Düsseldorfer Schauspielhaus, dem Schauspiel Hannover, dem Schauspiel Stuttgart und dem Theater an der Parkaue Berlin verabredet. Das Thema sind Schweine, daher der Titel „Pigs in Europa“, also „Schweine in Europa“. Das Tier wird mit Genuss als Schnitzel oder Bratwurst verzehrt, gilt als Glücksbringer und ist zugleich eines der übelsten Schimpfworte. Nicht erst seit dem Tönnies-Skandal ist die Fleischproduktion aber auch umstritten. Auf 30 Bildschirmen in der U-Halle sollen Experten rund um das Thema Schwein zu Wort kommen und von ihrer Beziehung zu diesem besonderen Haustier erzählen – unter anderem ein Metzger, ein Agrarpolitiker, ein Imam, ein Bauer, ein Sternekoch, ein Veganer. In einem interaktiven Spiel beraten die Zuschauer dann über die Zukunft des Schweins. Die Produktion soll mindestens einen Monat laufen.

„Plötzlich diese Schönheit“

Dabei handelt es sich um ein inklusives Spaziergang-Format unter Leitung des Performance-Künstlers Wolfgang Sautermeister. Menschen mit Behinderung und ein Künstlerkollektiv werden die ganze Zeit Rundgänge über das Buga-Gelände anbieten, die auf ein erweitertes, anderes Sehen und Erleben abseits der großen Wege setzen – Poetisches, Überraschendes, Spielerisches und auch Irritierendes eingeschlossen.

„Stimmen für unseren Planeten“

„Our Voice for our Planet“ (Unsere Stimme für unseren Planeten) heißt die Initiative in Kooperation mit Tristan Meister, Gründer des Kammerchors Vox Quadrata und Leiter des Beethovenchors Ludwigshafen. Dabei sind bis zu 200 Chor-Auftritte geplant, die sich der Vielfalt der regionalen Chorszene widmen. Chöre aller Altersklassen und Genres seien zu Auftritten eingeladen – aber „nicht beliebig“, so Burstein, mit ihrem üblichen Repertoire. Tristan Meister werde das „sorgfältig kuratieren“ und die Chöre als Mentor beraten, eine „Bewusstseinsbildung zu neuer Chorliteratur anstoßen“, passend zu den Themen Klima, Umwelt, Energie und Nahrung. pwr

AdUnit urban-intext2