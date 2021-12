Schwarzarbeiter-Kontrolle in Mannheim - zahlreiche Verstöße entdeckt

Mannheim. Bei einer Kontrolle von illegalen Arbeitnehmerbörsen sind dem Polizeipräsidium Mannheim und dem Hauptzollamt Karlsruhe am Dienstagmorgen in Mannheim mehrere Verstöße aufgefallen. Wie das Polizeipräsidium und die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes gemeinsam mitteilen, lag der Schwerpunkt der Aktion auf der Bekämpfung von illegaler Beschäftigung in den Stadtteilen Jungbusch und Neckarstadt. Insgesamt wurden acht Firmenfahrzeuge mit 36 Personen überprüft, bei denen es laut Pressemitteilung zu folgendem Ergebnis kam:

vier Bußgeldverfahren wurden wegen Beschäftigung ohne Aufenthaltserlaubnis eingeleitet

gegen einen Arbeitnehmer wurde ein Bußgeldverfahren wegen einer Sofortmeldepflichtverletzung eingeleitet

Im Anschluss an die Kontrollen unterstützten die Polizistinnen und Polizisten die Finanzkontrolle Schwarzarbeit bei einer Baustellenkontrolle im Stadtteil Käfertal. Es stellte sich heraus, dass von den dort angetroffenen 22 Arbeitnehmern sich 14 mutmaßlich illegal in Deutschland aufhalten. Zwei Personen versuchten zu flüchten, konnten aber von der Polizei laut eigener Aussage festgenommen werden. Die aus Belarus, Kirgisistan und der Ukraine stammenden Personen wurden nach Abschluss der Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt und mussten zum Teil Sicherheitsleistungen erbringen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Illegale Arbeitnehmerbörsen, die auch Arbeitsstriche genannt werden, bezeichnen laut der gemeinsamen Pressemitteilung einen lokalen Punktmarkt, an dem Wanderarbeiter darauf warten, für wenige Tage gegen Entgelt beschäftigt zu werden. Arbeitswillige EU-Bürger können legal handwerkliche oder körperliche Dienstleistungen auf Zeit anbieten. Nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ist es aber verboten, dass Personen eine Entlohnung weit unterhalb des Mindestlohns anbieten und somit Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung ermöglichen.

Die Kontroll-Aktion am Dienstag war Teil der Konzeption "Sichere Neckarstadt".

