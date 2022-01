Schwangere für Studie gesucht

Mehr Frühgeburten als in anderen Ländern, mehr Kaiserschnitte als medizinisch notwendig: In Deutschland kommt es rund um Schwangerschaft und Geburt trotz modernster Medizin zu Problemen. Die Frauenklinik der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) hat deshalb das Vorsorge-Programm „Healthy Birth“ für eine gesunde Geburt entwickelt. Das Programm sei ganzheitlich angelegt: „Eine gesunde Geburt ist aus unserer Sicht mehr als eine komplikationsfreie Schwangerschaft und Entbindung“, erläutert Marc Sütterlin, Direktor der UMM-Frauenklinik. „Wir nehmen gemeinsam mit Partnern auch das soziale Umfeld der werdenden Mütter und ihre psychische Gesundheit in den Blick.“

Schwangere erhalten eine Smartphone-App, die ihnen regelmäßig passend zu ihrem Schwangerschaftsverlauf von Fachleuten geprüfte Informationen gibt. Dazu kommt eine regelmäßige Videosprechstunde mit einer persönlichen Schwangerschaftsbegleiterin – also einer Hebamme oder einer Medizinischen Fachangestellten. In der Sprechstunde geht es neben medizinischen Fragen auch um Sorgen und Ängste der Schwangeren. Die Schwangerschaftsbegleiterinnen kennen sich außerdem gut mit Angeboten für werdende Mütter und Familien in der Stadt aus.

„Dadurch können die Schwangerschaftsbegleiterinnen die Frauen rundum beraten, wie sie ihre Gesundheit selbst fördern können, und ihnen bei Bedarf passende Unterstützung vermitteln“, sagt Barbara Filsinger, Oberärztin an der UMM-Frauenklinik und Leiterin des Mutter-Kind-Zentrums. In das Projekt sind unter anderem die Frühen Hilfen der Stadt Mannheim, Psychologinnen sowie Schwangerschaftsberatungsstellen eingebunden. „Wir erwarten weniger psychische Belastung bei den Schwangeren, eine bessere Mutter-Kind-Bindung, eine höhere Stillquote, mehr soziale Kontakte, mehr Bewegung und weniger Gewichtszunahme bei der Mutter, was auch das Adipositas-Risiko bei den Kindern verringert.“

Ob das gelingt, überprüft das Universitätsklinikum jetzt in einer Studie mit zwei Gruppen von Teilnehmerinnen: Die eine erhält die herkömmliche Form der Schwangerschaftsbetreuung, die andere wird nach dem neuen Programm betreut. Für die Studie werden noch Teilnehmerinnen gesucht. Melden können sich alle mindestens 16-jährigen Schwangeren mit Wohnsitz in Mannheim, die aktuell zwischen der 10. und der 20. Woche der Schwangerschaft sind. Eine Anmeldung ist möglich unter 0621/383 60 60 oder healthy.birth@umm.de. „Healthy Birth“ wird als Projekt des „Kompetenznetzwerks Präventivmedizin Baden-Württemberg“ gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. red

