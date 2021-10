Schwangere bei Gefahrenbremsung einer Straßenbahn verletzt

Mannheim. Einen Zusammenstoß mit einem unaufmerksamen Autofahrer hat ein Straßenbahnfahrer in Mannheim gerade noch durch eine Notbremsung verhindert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war bei dem Vorfall am Dienstag dadurch jedoch eine 25-jährige, schwangere Frau in der Bahn gestürzt und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Der bislang unbekannte Autofahrer war auf der Lortzingstraße in Richtung Waldhofstraße unterwegs, als er verbotswidrig geradeaus weiter in die Carl-Benz-Straße fuhr. Dort querte die Straßenbahn seinen Weg. Der Mann ergriff nach dem Unfall die Flucht. Der Verkehrsdienst Mannheim sucht nun nach Zeugen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1