Schwanger – was nun zu beachten ist

Eine gute Schwangerschaft – wie kann das gelingen? Antworten gibt es bei einer Veranstaltung am 9. September, zu der der Drogenverein Mannheim in Kooperation mit der Abendakademie einlädt. In der Zeit von 17 bis 19 Uhr warten drei Kurzvorträge auf die Teilnehmenden. Vortragende sind Alexandra Schlosser, Schwangerschaftsberatung SkF Mannheim, Hebamme Sabine Schmitt und Hella-Talina Tatomir-Yeboah von Hilf.Kids – Hilfen für suchtbelastete Familien vom Drogenverein Mannheim e.V. Die Veranstaltung findet im Saal der Mannheimer Abendakademie, U1, 16 statt und kann kostenlos besucht werden. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Ansprechperson (keine Kursanmeldung) ist Sonja Schwab, Telefonnummer 0621/1076-132 oder s.schwab@abendakademie-mannheim.de. Regeln zum Hygienekonzept unter www.abendakademie-mannheim.de. red/aph

