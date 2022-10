Schutz vor Telefonbetrug

Haben Sie schon einmal einen Anruf bekommen, der Ihnen, als Sie den Telefonhörer wieder aufgelegt haben, nicht ganz geheuer war? Sind Sie am Telefon schon einmal zu etwas überredet worden, was Sie eigentlich gar nicht wollten?

Mit solchen Erfahrungen stehen insbesondere Seniorinnen und Senioren heutzutage nicht alleine da. Telefonbetrüger erfinden immer neue Tricks, um an ihr Ziel zu kommen. Und niemand sollte von sich glauben, dass er nicht doch einmal auf eine solche „betrügerische“ Masche hereinfällt, heißt es in einer Mitteilung des Mannheimer Seniorenrats.

Der Mannheimer Seniorenrat möchte Seniorinnen und Senioren daher Tipps für den Ernstfall geben und lädt alle Interessierten zu einer Aufklärungsveranstaltung über Betrugsmaschen am Telefon ein. Bei dem Vortrag gibt es vom Präventionsbereich der Mannheimer Polizei nützliche Informationen über Telefonbetrug und natürlich über die Tricks, zu denen die Täter greifen. Darüber hinaus gibt die Polizei auch Ratschläge, was bei einem solchen Anruf am besten zu tun ist.

Der Vortrag ist am Montag, 24. Oktober, 14 Uhr, im Veranstaltungsraum des Mannheimer Seniorenbüros in K 1, 7-13 (Stadtbahnhaltestelle: Abendakademie; Auto-Tiefgarage in K 1 vorhanden). red