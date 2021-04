Schutz vor Klauen und Kopieren

„Über Plagiate sollte man sich nicht ärgern – sie sind wahrscheinlich die aufrichtigsten aller Komplimente“, sinnierte einst der berühmte Schriftsteller Theodor Fontane ironisch. Allerdings lässt sich die „Ehre“, kopiert oder adaptiert zu werden, nicht vermarkten, gibt Rechtsanwalt André Haug zu bedenken. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern des „Interdisziplinären Zentrums für Geistiges Eigentum“, das von der Mannheimer Universität initiiert wurde. Welche Bedeutung dem Schutz von Erfindungen wie immateriellen Schöpfungen zuerkannt wird, davon kündet der Welttag des geistigen Eigentums an diesem 26. April.

Gereimte Worte, markantes Design, chemische Verfahren, technische Innovationen: Sie alle bedürfen Kreativität wie Köpfchen und bekommen deshalb ein zeitlich befristetes Monopol für exklusive Verwertung zugestanden – ob als Copyright, Gebrauchsmuster oder Patent. Solcherart gesetzlich verankerte Privilegien sind jedoch nur so gut, wie sie sich einklagen lassen.

Erhebliche Werte

Patentgesetze Bereits 1474 wurde in Venedig ein Patentgesetz im heutigen Sinn erlassen, das behördliche Anmeldung vorschrieb und zehnjährigen Schutz gewährte. In Deutschland erteilten Kaiser zwar Schutz-Freibriefe für alleiniges Verwerten von Erfindungen – diese lagen aber im freien Ermessen der Monarchen. Mit zunehmendem Wettbewerb bei der Industrialisierung wurde 1877 das erste einheitliche deutsche Patentgesetz erlassen. Damals entstand in Berlin das Kaiserliche Patentamt. Heute hat die Behörde für Patente und Marken ihren Hauptsitz in München. In Mannheim soll entsprechend des neuen EU-Einheitspatents eine von vier deutschen Kammern etabliert werden. Am Landgericht in A 1 gibt es bereits zwei Zivilkammern für Patentstreitigkeiten. wam

Dass so manche Mitbewerber klauen und kopieren, kommt nicht von ungefähr: „Patente repräsentieren häufig erhebliche Werte – insbesondere in den Bereichen IT und Pharma“, erläutert Holger Kircher, Vorsitzender Richter einer Landgericht-Spezialkammer für Konflikte rund um geistiges Eigentum. Oftmals seien zweistellige Millionenbeträge im Spiel.

Dass sich Patentverletzungsprozesse fundamental gewandelt haben, führt der Jurist auf komplexere technische Entwicklungen und zunehmend global agierende Unternehmen zurück. Kircher: „Außerdem werden Streitigkeiten mit deutlich höherem finanziellen wie personellen Aufwand geführt.“ Das zeigte sich, als bei einem Schutzrechteverfahren um einen onkologischen Prostatawirkstoff sowohl Heidelberger Forscher als auch die US-Kläger mit einer Armada von Anwälten auftraten – so dass angesichts gebotener Corona-Abstandsregeln die Verhandlung in den Gartensaal des Schlosses verlegt wurde.

Geistesblitze im stillen Kämmerlein gehören eher der Vergangenheit an. Inzwischen entwickeln große Arbeitsgruppen wirtschaftlich bedeutsame Innovationen. Und wenn um Vermarktungsmonopole gerungen wird, sind juristische Teams im Einsatz. Das Interdisziplinäre Zentrum für Geistiges Eigentum führt deshalb Wissenschaft, Rechtspraxis und Unternehmen zusammen, betont André Haug, Mitglied des IZG-Aufsichtsrates.

Er berichtet, dass Großunternehmen wie Roche oder BASF eigene Abteilungen für Patente unterhalten. Es gibt aber auch Einzelkämpfer und kleinere Firmen, die auf eine Tüftelei als Verkaufsknüller hoffen.

Der Anwalt erzählt beispielhaft von einer Stretch-Vorrichtung zur Penisvergrößerung und einem chemischen Wildschwein-Abwehrmittel, das in der Kanzlei üblen Gestank verbreitete. Grundsätzlich werden ausschließlich für Erfindungen Patente erteilt. Bekanntlich ist Alexander Fleming 1928 in einer vergessenen Petrischale aufgefallen, dass der Schimmelpilz Penicillium bei einer angelegten Staphylokokken-Kolonie das Bakterium nahezu aufgelöst hatte. Eine solche Entdeckung, so Jurist Kircher, gilt nicht als patentschutzwürdig. Gleichwohl könne die konkrete Verwendung zur Heilbehandlung eine Erfindung sein. „Abgrenzungen im Einzelfall sind aber schwierig, gerade im Pharmabereich.“

Wie beides ineinandergreift, offenbaren Impfungen: Vakzine beruhen zwar auf der Entdeckung natürlicher Immunisierungsvorgänge, bedürfen aber zwecks zielgerichteter Erregerbekämpfung innovativer Strategien – weshalb Impfstoffe gegen das Corona-Virus als patentwürdige Erfindungen gelten.