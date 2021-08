Schulungen starten

Wer beruflich mit Lebensmitteln zu tun hat, muss sich vor Beginn der Tätigkeit in Sachen Lebensmittelhygiene schulen lassen. In Mannheim übernehmen das das Gesundheitsamt oder beauftragte Ärzte – und nach einer Pandemie-bedingten Pause starten die Schulungen am Dienstag, 24. August. Sie finden dann wieder dienstags von 8.30 bis 9.30 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 14.30 Uhr im Gesundheitsamt in R 1, 12 statt. Wer teilnehmen will, muss sich vorher anmelden, es wird eine Gebühr von 31 Euro erhoben. Die Teilnehmenden sollten an ihrem Termin 20 Minuten vor Beginn der Schulung ins Gesundheitsamt kommen und einen Personalausweis oder Pass mitbringen. Es gilt die 3G-Regel: Teilnehmen können nur Genesene, Geimpfte oder negativ Getestete. Um Kontakte nachzuverfolgen, wird die Luca-App genutzt. Alternativ wird auch eine schriftliche Dokumentation angeboten. red/lok

