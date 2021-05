Schulen warten auf Normalität

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger (Bild), hofft auf „möglichst viel Normalität“ im kommenden Schuljahr. Wie er in einer neuen Folge des „MM“-Podcasts „Leben in Zeiten von Corona“ betont, wird vieles aber noch nicht möglich sein: Klassenfahrten etwa, Orchesterproben oder Schulfeste.

AdUnit urban-intext1

© Deutscher Lehrerverband

„Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wenn man realistisch ist, wird das noch dauern“, sagt Meidinger, der 160 000 Lehrkräfte in Deutschland vertritt. Voraussetzung sei, dass es möglichst bald einen Impfstoff für Kinder und Jugendliche gibt. „Wenn ein Impfstoff für unter Zwölfjährige im Herbst vorhanden ist, kann ich mir vorstellen, dass wir in der zweiten Hälfte des nächsten Schuljahres zu noch mehr Normalität zurückkehren können.“ Bis dahin aber müssten die Hygienemaßnahmen weiter eingehalten werden, Masken und regelmäßige Schnelltestungen würden weiter zum Schulalltag gehören, so Meidinger.

Viel Unterricht ausgefallen

Mit Blick auf Lerndefizite sagt er, es sei schwer, den genauen Umfang zu bemessen, dafür müssten erst Lernstandserhebungen durchgeführt werden. Von den 1200 Schulstunden, die in einem normalen Schuljahr erteilt würden, seien 900 Präsenzstunden ausgefallen – nur ein Teil davon sei in den Fernlernunterricht verlagert worden. Viele Kinder, vor allem jüngere, seien mit dem Lernen allein zu Hause aber überfordert gewesen. Bis die Defizite aufgearbeitet seien, werden wohl mehrere Monate oder gar ein ganzes Schuljahr vergehen.

Meidinger, der selbst viele Jahre Leiter eines Gymnasiums war, begrüßt Förderprogramme, fürchtet aber, dass sie nicht alle Schüler und Schülerinnen erreichen werden. „Wir haben in der Vergangenheit oft die Erfahrung gemacht, dass diejenigen, die eine Förderung am dringendsten bräuchten, solche freiwilligen Angebote gar nicht wahrnehmen.“ (Bild: Deutscher Lehrerverband)

AdUnit urban-intext2