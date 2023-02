Schule mit bilingualem Profil

Informationen über das Bildungsangebot des Liselotte-Gymnasiums in der Wespinstraße 21-25 erhalten interessierte Viertklässler und ihre Eltern bei einem Tag der offenen Tür. Er findet statt am Freitag, 10. Februar, 16 bis 18 Uhr. Um 18 Uhr schließt sich bis 19.30 Uhr ein Info-Abend an. Mit physikalischen Versuchen zum Anschauen und Mitmachen, bilingualen Theateraufführungen, offenem Blässerklassen-Unterricht, mathematischen Knobeleien und Informationen zur Sprachwahl und zum bilingualen Profil können Interessierte sich einen Einblick in das Schulleben verschaffen. Bei Führungen für Eltern, Schülerinnen und Schüler wird das Gebäude vorgestellt, und es können Fragen beantwortet werden. In der Cafeteria stehen bei Fingerfood und Getränken die Eltern der Klassen 5 für Gespräche bereit. bhr

