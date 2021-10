Schulbusfahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Eine traurige Bilanz hat die Polizei nach einer Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs ziehen müssen: 19 Fahrer und ihre Fahrzeuge wurden am Donnerstagmorgen auf der Friesenheimer Insel kontrolliert, elf Anzeigen wurden dabei ausgesprochen, hieß es in einer Mitteilung.

So mussten die fünf eingesetzten Beamten bei der Kontrolle in der Helmholtzstraße feststellen, dass ein Schulbusfahrer, der gerade keine Kinder transportierte, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem erwarten ihn nun führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Ein weiterer Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, ein anderer wurde polizeilich gesucht. Ein weiterer steuerte seinen Lastwagen mit einem Mobiltelefon in der Hand. In fünf Fällen ergaben sich zudem Verstöße gegen die Ladungssicherung, in drei anderen Fällen waren es Verstöße gegen das geltende Gefahrgutrecht. In einem Fall wurde außerdem eine Sicherheitsleistung in Höhe 1500 Euro einbehalten. her