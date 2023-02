Schülerin aus Mannheim gewinnt Mathe-Bundespreis - zum zweiten Mal

Mannheim. Catharina Hock aus Mannheim hat zum zweiten Mal den Bundeswettbewerb Mathematik gewonnen. Wie das Talentförderzentrum des Bundes Bildung & Begabung mitteilt, sind 1 900 Jugendliche beim Bundeswettbewerb Mathematik 2022 ins Rennen gegangen.

Die Mannheimer Schülerin hat für ihr Studium einen genauen Plan: „Ich möchte Physikerin werden. Mathematik ist die Sprache der Physik. Mathe ist interessant, auch zum Selbstzweck, aber die Physik ist spannender.“

16 Schülerinnen und Schüler haben sich im Finale des Bundeswettbewerbs Mathematik durchgesetzt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben erst in zwei Hausaufgabenrunden ihr Können gezeigt. In der finalen dritten Wettbewerbsrunde überzeugten die Gewinner in Fachgesprächen mit Mathematikerinnen und Mathematikern.

Gewinner werden ideell gefördert

Nun werden die Jugendlichen in die Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen. Alle erstmaligen Gewinner forschen zudem im Sommer vier Wochen lang mit Wissenschaftlern am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn.

Die Siegerinnen und Sieger der aktuellen Runde haben sich in einem hochkarätigen Wettbewerbsumfeld durchgesetzt. Patrick Bauermann, Leiter der Geschäftsstelle des Bundeswettbewerbs Mathematik: „Seit der Gründung des Bundeswettbewerbs Mathematik vor über 50 Jahren haben viele Spitzenmathematikerinnen und -mathematiker sich durch die Wettbewerbsteilnahme ihre ersten Sporen verdient. Auch die neuen Bundessiegerinnen und Bundessieger haben hervorragende Zukunftsaussichten.“ Ihre analytischen Fähigkeiten und Problemlösungskompetenzen seien vor allem in einer Welt der Algorithmen und des maschinellen Lernens gefragter denn je.

Wettbewerb für 2023 läuft derzeit

Der Bundeswettbewerb Mathematik ist ein Projekt von Bildung & Begabung, der zentralen Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Partner des Bundeswettbewerbs Mathematik sind die LEPPER Stiftung und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Die erste Runde des neuen Wettbewerbslaufs läuft noch bis zum 6. März 2023. Die Aufgaben stehen unter www.bundeswettbewerb-mathematik.de zum Download bereit.