Schüler verabschieden sich in die Sommerferien

Endlich Ferien – darüber haben sich am Mittwoch die Viertklässler auf unserem Bild an der Käfertal-Grundschule gefreut. Kurz vor Urlaubsbeginn gab es auch gleich die Abschlusszeugnisse. Der vorerst letzte Schultag endete für die Jungen und Mädchen um 11.20 Uhr. Wegen der niedrigen Inzidenz in Mannheim gibt es hier wieder Präsenzunterricht, Masken dürfen im Klassenzimmer abgesetzt werden. In den kommenden sechs Wochen können sich die Kinder mit ihren Familien nun eine Atempause gönnen von einem besonderen Schuljahr unter Pandemiebedingungen. Zurück in die Schule geht es dann wieder am 13. September, der Unterricht dauert in der Käfertalschule von 8 Uhr bis 11.20 Uhr. Drei Tage später, am 16. September, werden die neuen Erstklässler bei der Einschulungsfeier begrüßt. red/lia (Bild: Christoph Blüthner)

