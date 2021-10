„Schüler sind genauso kaffee-verrückt wie wir“

Im Mai 2019 haben Schülerinnen und Schüler des Ursulinen-Gymnasiums (UGM) losgelegt: mit ihrer Firma CoffeeRoasters. Sie kaufen Rohkaffee direkt von Familienbetrieben in El Salvador, Mexiko, Indien und Brasilien. In Neuostheim im Schulungszentrum Coffee Consulate rösten sie die Bohnen und füllen den Kaffee ab. Sie entwerfen Logos und Etiketten, kümmern sich um Buchhaltung und Marketing, betreiben Verkaufsstände und Workshops – und verbreiten so ihren fairen Kaffee in Mannheim und darüber hinaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jetzt gehen die CoffeeRoasters einen weiteren Schritt, um das Produkt, das sie anbieten, an den Mann und die Frau zu bringen: Sie haben eine umfangreiche Kooperation mit dem Café Brue offiziell beschlossen. Das Café Brue gehört zum Radisson Blu Hotel. „Seit über einem Jahr sind die Kaffee-Experten bereits in engem Kontakt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Zusammenarbeit allerdings erst jetzt starten – dafür aber nun mit Volldampf!“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kennengelernt haben sich CoffeeRoasters und Café Brue über den gemeinsamen Partner Steffen Schwarz vom Coffee Consulate. Bereits in den ersten Gesprächen hätten „beide Parteien viele gemeinsame Werte und Ziele festgestellt – allem voran den wertschätzenden und nachhaltigen Umgang mit dem Produkt Kaffee.“

„Wir sind begeistert von dem Engagement, der Kreativität und der Leidenschaft der Schüler und Schülerinnen. Sie sind genauso kaffee-verrückt wie wir und setzen sich unermüdlich für einen fairen und nachhaltigen Handel ein“, betont Mirko Mechler, Manager des Radisson Blu Hotel. Deshalb, so Mechler, wolle man die Schülerfirma „mit unserem Know-how und Equipment in möglichst vielen Bereichen tatkräftig und langfristig unterstützen“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Durch unsere Kooperation mit dem Brue haben die Schüler und Schülerinnen nun die Möglichkeit, weitere Aspekte des Kaffeegeschäfts kennenzulernen – wie zum Beispiel die Preiskalkulationen und das Marketing. Sie sind alle schon sehr gespannt“, berichtet Alexander Putzier. Er betreut die CoffeeRoasters als Lehrer des UGM.

Spenden für soziale Projekte

Mit dem erwirtschafteten Gewinn unterstützen die Jungunternehmer des Gymnasiums gleich drei soziale und Umweltprojekte: den Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Mannheim, terre des hommes – ein Projekt in Indien für mehr soziale Gerechtigkeit – und „Plant for the Planet Foundation“. Die erste gemeinsame Aktion mit dem Café Brue gab es bereits – im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags mit einem Stand in Q 6/Q 7.

Neben gemeinsamen Verkaufsaktionen ist Weiteres geplant: „In den nächsten Wochen werden die Schülerinnen und Schüler im Radisson Blu Hotel und im Café Brue Praktika in unterschiedlichen Bereichen wie Buchhaltung, Grafik, Einkauf und Marketing absolvieren und somit – analog zu ihren Arbeitsgebieten in der Schülerfirma – einen spannenden Praxiseinblick erhalten“, so die Partner. Weitere Projekte seien bereits in Planung.