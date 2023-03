Schüler als EU-Bürger

Am Sonntag ist das „Erasmus+“-Mobility-Programm am Ludwig-Frank-Gymnasium (LFG) gestartet. Bei der 2014 ins Leben gerufenen Initiative der Europäischen Union (EU) sollen Schülerinnen und Schüler an mehreren Tagen lernen, über den Tellerrand der eigenen Region zu blicken. In diesem Jahr dreht sich das Programm um die Frage, wie ein nachhaltiger Umgang mit Wasser gelingt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit 2018 nimmt die Schule an dem Programm teil. Franziska Fritz organisiert mit ihren Kollegen Karim Hammouda und Elia Agnetta den Ablauf. Gemeinsam mit den Partnerschulen in Spanien, Frankreich und Bonn erarbeiten sie die Organisation. Die Themen fallen dabei stets unterschiedlich aus, hätten aber immer etwas mit den Bereichen Nachhaltigkeit, Demokratiebildung oder Ähnlichem zu tun, erklärt Fritz. Für die Schülerinnen und Schüler ist die Teilnahme kostenfrei.

Am LFG sei das Programm bislang ein Erfolg, sagt Fritz. Nicht nur, weil die Schülerinnen und Schüler dadurch ihren Horizont erweitern und interkulturelle Kompetenzen stärken würden. Auch dass Benachteiligten die Möglichkeit gegeben wird, reisen zu können, und Freundschaften zwischen den Schülern entstünden, sei ein positiver Effekt des Programms.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel „Jugend forscht“ "Jugend forscht" in Mannheim: Maschine füttert Fische elf Tage lang automatisch Mehr erfahren Fußball Marokko bewirbt sich mit Spanien und Portugal um WM 2030 Mehr erfahren

Das Ludwig-Frank-Gymnasium ist eine von nur drei Mannheimer Schulen, die an Erasmus+ teilnehmen. Die Gründe dafür sieht Fritz unter anderem im komplizierten Weg dorthin. „Es ist viel Bürokratie“, sagt sie. Das Gymnasium reiht sich somit zusammen mit der Realschule Feudenheim und der Integrierten Gesamtschule Herzogenried in eine Gruppe von 1097 Schulen in ganz Europa ein, die sich an den „Erasmus+“-Schulprojekten beteiligen.

Wasserturm und Containerhafen

Erasmus+ ist dabei nicht allein für weiterführende Schulen ausgelegt. Laut Website gibt es auch „Erasmus+“-Programme für Hochschulen, Berufs- und Erwachsenenbildung sowie die sogenannte „Jugend für Europa“. Damit komme dem Programm „auf dem Weg zu einem gemeinsamen Europäischen Bildungsraum“ eine Schlüsselrolle zu, heißt es auf der deutschen Website von Erasmus+.

In der kommenden Woche jedenfalls werden sich Schülerinnen und Schüler aus Frankreich, Spanien, Bonn und Mannheim unter anderem durch Besuche des Wasserturms und des Containerhafens eingehend mit der wichtigsten Flüssigkeit des Planeten beschäftigen. Und durch Wassersport beim Ruderklub in Heidelberg und Wasser-Spaß im Miramar in Weinheim soll der Ausgleich zur Bildung dann auch nicht zu kurz kommen. mjv/red