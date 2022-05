Schrotthaufen geht in Flammen auf

Ein Großbrand auf einem Firmengelände auf der Friesenheimer Insel hat die Feuerwehr die gesamte Nacht zum Donnerstag beschäftigt. Die Nachlöscharbeiten waren den Einsatzkräften zufolge erst am späten Donnerstagvormittag abgeschlossen. Die Ursache für das Feuer in einem Schrotthaufen auf dem Gelände ist bislang unklar, ebenso die Höhe des Sachschadens.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 21.15 Uhr war der Alarm am Mittwochabend bei der Leitstelle eingegangen. Auf dem Gelände der Firma in der Scheidhorststraße, die Altfahrzeuge verwertet, brannten den Angaben zufolge Kunststoffteile von Fahrzeugen, das Feuer griff auch teilweise auf eine Halle über. Rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten rückten wegen des Feuers aus. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht, drei leicht verletzte Feuerwehrleute wurden vor Ort versorgt.

Anwohner in den nördlichen Stadtteilen waren gebeten worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Gegen 3.30 Uhr wurden diese Warnungen wieder aufgehoben. Nach Angaben der Stadt Mannheim stieg der Brandrauch senkrecht nach oben, der Wind wehte ihn in Richtung Bergstraße. tbö/imo

Info: Video und Fostostrecke unter mannheimer-morgen.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2