Schritt in Richtung Normalität: Nationaltheater Mannheim hebt Coronabeschränkungen auf

Mannheim. Das Mannheimer Nationaltheater macht einen Schritt weiter in Richtung Normalität: Seit gestern sind alle bisherigen Coronabeschränkungen aufgehoben. Dies würde das aktuelle Infektionsgeschehen zulassen, so das Theater in einer Mitteilung. Damit würden die Saalkapazitäten wieder auf volle 100 Prozent erhöht, auf die letzten noch vorhandenen Sicherheitsabstände in den Zuschauerräumen werde ab sofort verzichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In allen Räumlichkeiten des Nationaltheaters entfalle außerdem die Maskenpflicht, hieß es weiter. Um jedoch sich und seine Mitmenschen weiterhin vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, empfehle das Nationaltheater weiterhin, eine FFP2-Maske zu tragen. In den anderen Kultureinrichtungen der Region hatte man bereits früher zur Normalität zurückgefunden.