  Schritt in ein neues Leben – Vorhaben mit Hindernissen

Mannheim. Den schwersten und gefährlichsten Schritt hat Svetlana Wladimirowna schon hinter sich gebracht: Sie ist mit ihren beiden Kindern ihrem gewalttätigen Ehemann entkommen, geflüchtet ins Frauenhaus. Hier hat sich die zweifache Mutter, deren Name zum Schutz von der Redaktion geändert wurde, wieder erholt, Kraft gesammelt für ein neues Leben, ohne Gewalt. Das Problem: Seit eineinhalb Jahren schafft sie es nicht, dort auszuziehen.

Schwierige Wohnungssuche 2018 wurde mit Unterstützung des Ministeriums für Soziales und Integration Baden Württemberg das Projekt „Step2²“ im Heckertstift gestartet. Es soll Frauen an der Schwelle vom Frauenhaus intensive Hilfe für eine neue eigene Wohnung bieten, auch nach dem Auszug. Parallel werden intensive Kontakte zu Wohnraumanbietern gesucht, auch zu Privatanbietern. Einer der wesentlichen Kooperationspartner ist die GBG. Aufnahmen 2020 im Frauenhaus: 17, zum Vergleich: 2019 waren es 35. Verfügbare Plätze: 14 für Frauen, 19 für Kinder, 33 Betten insgesamt. Wegen Corona und Schutzmaßnahmen wurden die Plätze im Haupthaus von neun auf sechs reduziert. Das Land bietet finanzielle Hilfe für Anmietung (für Ausweichquartiere) von Wohnungen, seit 2020 befristet auf drei Monate. Schnelle Hilfe gegen Gewalt: Frauenhaus: 0621/ 74 42 42, Fraueninformationszentrum: 0621/ 37 97 90, Bundeshilfstelefon: 08000/ 11 60 16 . see/lia

Mehr als 30 Anzeigen hat Wladimirowna im vergangenen Jahr auf dem freien Wohnungsmarkt angeschrieben – und 30 Absagen erhalten. Für Claudia Meyerer ist das nicht überraschend: Die Sozialpädagogin betreut Betroffene im Mannheimer Frauenhaus und beobachtet immer wieder, wie schwer es für Mütter wie Wladimirowna ist, eine Wohnung zu finden. „Die meisten unserer Bewohnerinnen haben einen Migrationshintergrund, kommen von außerhalb und sind Hartz-IV-Empfängerinnen“, sagt Meyerer, „es ist sehr schwer, einen Vermieter zu finden, der sich auf solche Mieterinnen einlässt.“

Viele Einzelfälle?

Auch Geschäftsführerin Nazan Kapan vom Verein Frauenhaus weiß: „Je knapper der bezahlbare Wohnraum wird, desto eher trifft es uns.“ Wer keine Wohnung auf dem freien Markt findet, für den ist die Anmeldung bei der Wohnungsbaugesellschaft GBG für eine Sozialwohnung oft die letzte Hoffnung, endlich aus- und in die eigenen vier Wände ziehen zu können.

Frauen, die wie Wladimirowna nicht aus Mannheim kommen, benötigen dafür aber eine sogenannte Zuzugsgenehmigung, die die Stadt Mannheim erteilt. Weil ihre achtjährige Tochter aber eine schwere geistige Behinderung hat, kann sie keinen Regelkindergarten besuchen und ist auf ständige Betreuung angewiesen. Zwar wurde die Achtjährige auf die Warteliste für Sonderschulkindergärten gesetzt, einen Platz aber gab es 2019 nicht mehr. Arbeiten oder einen Sprachkurs besuchen, war für die zweifache Mutter deshalb nicht möglich – die Folge: Sie konnte sich nicht in dem von der Stadt geforderten Maße integrieren.

„Diese Frauen blockieren die Plätze für andere, die wir sogar ablehnen müssten. Dieses Problem teilen wir uns mit vielen anderen Frauenhäuser im Land“, sagt Meyerer. Denn Wladimirowna ist kein Einzelfall, wie der Blick auf die Statistik 2019 des Mannheimer Frauenhauses zeigt: Lediglich 30 Prozent der Betroffenen stammen aus Mannheim, die Mehrheit flieht vor Gewalt aus Städten wie Stuttgart, Heilbronn oder dem Rhein-Neckar-Kreis. Sie wollen in einer anderen Stadt, weit weg von ihrem Ex-Partner, ein neues Leben aufbauen – also genau das nutzen, wozu Frauenhäuser geschaffen wurden.

Beunruhigt ist Kapan auch wegen der aktuellen Situation im zweiten Lockdown, die paradox anmutet. Während die Clearing- und Beratungsstelle, das Mannheimer Fraueninformationszentrum, einen Anstieg an Hilferufen vermeldet, sind im Frauenhaus selbst noch Plätze frei. „Der Sprung ins Frauenhaus gelingt gerade vielen nicht. Die Flucht im Lockdown zu organisieren, ist schwierig“, sagt Meyerer. Sie erinnert sich auch: Nach dem ersten Lockdown waren die Anfragen für Plätze im Frauenhaus gestiegen.

Niedrigste Aufnahmezahlen 2020

Auch Ruth Syren vom Heckertstift der Caritas macht diese Beobachtung. „Im Jahr 2020 wurden 16 Frauen und 15 Kinder im Frauen- und Kinderschutzhaus Heckertstift aufgenommen“ – die geringste Aufnahmezahl seit Bestehen des Hauses. „Wir wünschen uns sehr, dass von Gewalt betroffene Frauen den Mut fassen, die belastende Situation zu verlassen und dass die Zahlen wieder steigen“, sagt sie.

Der Lockdown, mangelnde Möglichkeiten, geschützt mit einem Frauenhaus Kontakt aufzunehmen, fehlende Unterstützung aus dem eigenen Netzwerk, sowie eventuell die Angst vor einer möglichen Infizierung in einem Frauenhaus hätten die Anfragen wegen Aufnahme drastisch zurückgehen lassen. „Wir hatten Plätze im Haus nicht besetzt, um den nötigen Abstand in den Stockwerken sicherzustellen und dafür eine zusätzliche Wohnung, quasi als Quarantänewohnung, angemietet, um das Risiko einer Infizierung des Hauses zu minimieren“, sagt Syren. „Der Wohnungsmarkt ist bundesweit sehr angespannt.“ Der große Wunsch der Frauen aber ist es, nach einer Phase der Bestärkung, wieder in einer eigenen Wohnung zu leben.

Anstieg an Anfragen ausgeblieben

Seit September 2020 kann Wladimirownas Tochter in den Förderkindergarten gehen. Ihre Mutter besucht nun einen Deutschkurs, will sich für einen Job bewerben. Die Stadt hat ihr nun eine Zuzugsgenehmigung ausgestellt, seit Oktober ist Wladimirowna bei der GBG nun angemeldet.

Auf Nachfragen wird ihr jedoch mitgeteilt, dass man keine Wohnung für sie in nächster Zeit in Aussicht habe. Darauf angesprochen erklärt die GBG: Für Mietwohnungen gebe es keine einheitliche Warteliste, da die Wünsche völlig unterschiedlich seien. Wer sich für eine bestimmte Wohnungsgröße, einen bestimmten Stadtteil oder andere Kriterien wie etwa Barrierefreiheit oder Ausstattung anmelde, erhalte je nach Wartezeit Angebote. Einen Anstieg an Anfragen verzeichne man wegen der Pandemie nicht. Trotzdem gebe es aktuelle keine Wohnräume, die leer stünden. Vielmehr würden durch ein- oder ausziehen der Mieter Wohnungen frei, die „für besondere Härtefalle verfügbar sind“.