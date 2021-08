Schriftsprachprobleme - Menschen gezielt ansprechen lernen

Mannheim. Lesen und schreiben kann jeder, oder? Nein, in Mannheim leben rund 30 000 Erwachsene mit Lese- und Schreibschwierigkeiten. In einem kostenfreien Seminar zeigt die Abendakademie in U1 am Freitag, 6. August ab 14 Uhr, wie man Menschen mit Schriftsprachproblemen gezielt ansprechen und unterstützen kann. Menschen mit Schriftsprachproblemen können gut Deutsch sprechen, haben meist Deutsch als Muttersprache und bewältigen den Alltag weitgehend ohne die Schrift. Die Kursnummer ist X194113. Anmeldung unter 06211076150 und www.abendakademie-mannheim.de

