Schreiben lernen

Im Basismodul „Literarisches Skizzieren“ gibt Schriftsteller Rainer Würth ab 14. August bei der Abendakademie einen Überblick über die handwerklichen Grundlagen des literarischen Schreibens. Würth setzt in seiner aus insgesamt sechs Modulen bestehende Workshop-Reihe auf die literarische Praxis. Die Techniken (Figuren, Plot, Konflikt, Dialog, Monolog, Textumwelt, Erzählperspektiven, Tempo, Rhythmus, Metaphern, Subtext und Suspense) vermittelt er anhand von Texten aus der Weltliteratur und durch Schreibübungen. Die Workshops richten sich an Anfänger sowie an Kreative, die das eigene Schreiben neu entdecken wollen. Alle Module sind einzeln buchbar. Die Termine finden ab Samstag, 14. August, 11 bis 16 Uhr, auf Zoom statt. Die Kosten betragen 65 Euro. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 0621/1076-150 und www.abendakademie-mannheim.de. Den Workshop bietet die Abendakademie über die Onlineplattform Zoom an. Der Link geht den Teilnehmenden rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn zu. aph

