Mannheim. Der Rekord ist schon gut zwei Wochen vor der Wahl erreicht. Knapp 52 000 Personen – mehr als ein Viertel aller Wahlberechtigten – haben Stand Donnerstagnachmittag im Rathaus Briefwahl für die Landtagswahl beantragt. Das seien so viele wie nie, sagt eine Stadtsprecherin. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren gaben rund 34 000 Menschen ihre Stimme auf diese Weise ab. Bei der Kommunalwahl 2019 waren es rund 39 000, bei der Bundestagswahl 2017 lag die Zahl bei circa 48 000.

AdUnit urban-intext1

Dass die seit Jahren steigende Zahl der Briefwähler gerade während der Pandemie nochmal nach oben schnellt, kommt wenig überraschend, und Politikerinnen und Politiker freuen sich auch darüber, wie sie auf Anfrage erklären. Die Entwicklung verändert aber auch ihren Wahlkampf.

„Briefwahl ist eine sehr gute Möglichkeit für alle, um auch in Zeiten einer Pandemie sicher seine Stimme abgeben zu können“, findet die Grünen-Abgeordnete Elke Zimmer, die im Mannheimer Süden ihr Mandat verteidigen will. „Es darf nicht passieren, dass Menschen aus Angst vor der Ansteckung nicht von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen.“ Ihre Fraktion in Stuttgart habe sich sogar dafür ausgesprochen, die Briefwahlunterlagen gleich mit der Wahlbenachrichtigung zu verschicken und so alles zu erleichtern. Leider sei hier „keine Lösung“ mit dem Koalitionspartner CDU möglich gewesen. Die Zunahme der Briefwahl bedeutet laut Zimmer aber auch, dass der Einsatz der Helferinnen und Helfer im Wahlkampf „über einen noch längeren Zeitraum sehr hoch sein muss“. Denn die Menschen entschieden sich eben nicht erst in den letzten Tagen vor der Wahl, „sondern machen schon früh ihr Kreuz“.

Lennart Christ, der für die CDU im Mannheimer Norden antritt, sieht die Zunahme bei der Briefwahl ebenfalls positiv. Vor allem für die ältere Bevölkerung sei sie „ein gutes Mittel, um ohne Sorge vor Corona an der Landtagswahl teilnehmen zu können“, sagt Christ, der die „einfache Beantragung“ und die „gute Logistik mit schneller Zustellung der Unterlagen“ lobt. Doch auch für Christ bedeutet das: Die heiße Wahlkampfphase hat bereits mit Zustellung der Wahlbenachrichtigung Anfang Februar begonnen – seitdem sei er im coronakonformen Haustürwahlkampf unterwegs, er platziere Videos und Veranstaltungen in den sozialen Medien, berichtet er.

Wichtig in Seniorenheimen

AdUnit urban-intext2

Christs Kontrahent im Mannheimer Norden, der SPD-Abgeordnete Stefan Fulst-Blei, ist wenig überrascht vom Anstieg der Briefwahl. Die Leute seien wegen Corona vorsichtig. Manche, so hat er erfahren, machten auch deshalb Briefwahl, weil sie für den Fall einer Quarantäne sicherstellen wollten, dass sie ihre Stimme abgegeben hätten. Die gerade in diesem Jahr zunehmende Bedeutung der Briefwahl heißt auch für die Sozialdemokraten: Alles muss früher passieren: Die flächendeckende Verteilung einer SPD-Wahlzeitung für den Mannheimer Norden genauso wie die Formate im Netz. „Die letzten Wochen geht es jetzt nur noch einmal darum, zu mobilisieren.“

In Mannheims Seniorenheimen haben auch in der Vergangenheit bereits sehr viele Bewohner per Briefwahl ihre Stimme abgegeben. Da sei aktuell nicht unbedingt eine Zunahme zu sehen, sagt ein Sprecher der Altenpflegeheime Mannheim GmbH. Beim Beantragen und Versenden bräuchten Bewohner oft Hilfe, das Personal biete Unterstützung an. „Wenn unsere Teammitglieder unterstützen, stellen sie aber immer sicher, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Wahlentscheidung eigenverantwortlich und geheim treffen.“ In den Häusern der Avendi Senioren Service GmbH kümmern sich laut einer Sprecherin meist die Bewohner selbst oder Angehörige um Beantragen und Versenden der Unterlagen. „Da bei uns Besuche mit nur wenigen Einschränkungen möglich sind, ist das kein Problem.“ Eine ähnliche Rückmeldung gibt es aus den Häusern der Caritas.

AdUnit urban-intext3

Natürlich kann man am 14. März auch wie gewohnt im Wahllokal seine Stimme abgeben, wenn bestimmte Hygienevorschriften beachtet werden. Die hat die Stadtverwaltung in dieser Woche nochmal erläutert. So ist denjenigen der Zutritt untersagt, die in den zehn Tagen davor Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder Corona-Symptome aufweisen. Im Gebäude ist eine medizinische Maske vorgeschrieben, und vor dem Betreten sind die Hände zu desinfizieren – die Möglichkeit dazu gibt es am Eingang.