Schon ab Donnerstag weitere Lockerungen in Aussicht

Wenn die Inzidenzzahl auch am Mittwoch unter 50 bleibt – was sehr wahrscheinlich ist –, werden weitere Lockerungen der Corona-Einschränkungen ab Donnerstag möglich. Darauf weist Rathaus-Sprecher Ralf Walter in einer Mitteilung hin. Am Dienstag lag die vom Robert Koch-Institut (RKI) für Mannheim mit Zahlen vom Vortag ermittelte Inzidenz bei 40,9.

Nach den Daten der Stadt (Stand Dienstag, 16 Uhr), lag die Anzahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohnern bei 35,7. Gemeldet wurden am Dienstag elf neue Fälle, die Gesamtzahl der Corona-Infektionen beläuft sich damit auf 16 176. Als genesen gelten 15 227 Personen, die Zahl der akuten Fälle beträgt 648. Im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind in Mannheim bislang 301 Menschen.

Treffen im privaten oder öffentlichen Raum mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten, Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre nicht mitgezählt, würden mit den Lockerungen wieder erlaubt. Auch der Handel könnte mit Auflagen weiter öffnen: insbesondere die Testpflicht würde entfallen. Archive, Büchereien und Bibliotheken, zoologische und botanische Gärten sowie Galerien, Gedenkstätten und Museen könnten ohne Auflagen öffnen.

Allerdings, so die Mitteilung der Stadt: „Die Lockerungen werden zurückgenommen, wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50 steigt.“ Damit dies nicht passiert, startet das Mannheimer Impfzentrum am Donnerstag, 3. Juni, eine weitere Sonder-Aktion mit mobilen Teams im Waldhof-Ost. Bis Sonntag, 13. Juni, wird allen Bewohnern dort ein Impfangebot gemacht. Geimpft wird am Donnerstag von 9.30 bis 14.30 Uhr und ab Freitag von neun bis 14.30 Uhr im Kulturhaus Waldhof, Speckweg 18. Hier stehen drei Teams bereit, ein weiteres wird mit dem Impfbus der Stadt an zwei Standorten im Stadtteil Präsenz zeigen. Wo genau, wird noch bekannt gegeben.

Impfberechtigt sind die Bewohner des Gebiets östlich der Riedbahn, süd-östlich der Waldstraße und nord-westlich der Sybille-Merian- und Oskar-von-Miller-Straße (Waldhof-Ost und Speckweggebiet). Außerdem sind die Bewohner im Umfeld des Taunusplatzes, der ebenfalls östlich der Riedbahn liegt, impfberechtigt (jeweils mit Hauptwohnung gemeldet und über 18). Verimpft wird Moderna. lang/red