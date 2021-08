Schockanrufe im Bereich Mannheim häufen sich - Warnung vor Betrügern

Mannheim. Derzeit kommt es im Bereich Mannheim vermehrt zu sogenannten Schockanrufen, teilt die Polizei mit. Dabei wollen Betrüger ihre Opfer am Telefon mit Vorwänden dazu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben. Aktuell teilen die Täter ihren Opfern mit, dass ein Familienangehöriger in einen Unfall verwickelt worden sei. Um eine Inhaftierung abzuwenden, sollen die Betrugsopfer eine Kaution an einen „Polizeibeamten“ übergeben oder das Geld überweisen. Von den bisher bekannten Opfern sei niemand auf den Betrug eingegangen, so die Polizei. Sie rät Betroffenen, einfach aufzulegen, niemanden hereinzulassen und beim geringsten Zweifel die Behörde zu kontaktieren, von der die „Amtsperson“ kommt: „Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.“

