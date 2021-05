Schockanruf in Mannheim

Eine 62-jährige Frau hat ihre Hilfsbereitschaft bitter bezahlen müssen: Die Mannheimerin erhielt am Freitag den Anruf einer schluchzenden Frau, die sich als ihre Tochter ausgab. Diese berichtete, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun dem Haftrichter vorgeführt werden solle. Die Polizei sprach in ihrer Mitteilung von einem „Schockanruf“. Die angebliche Tochter bat um 50 000 Euro, um eine drohende U-Haft abzuwenden. Diese müssten schnellstmöglich bei der Gerichtskasse eingezahlt werden. Die 62-Jährige nahm einen größeren Bargeldbetrag und fuhr zum Hauptbahnhof in Mannheim, wo sie das Geld einer angeblichen Gerichtsmitarbeiterin übergab. Während der Fahrt stand sie im ständigen Kontakt mit einem angeblichen Staatsanwalt. Erst nachdem sie später einen Anruf ihrer tatsächlichen Tochter erhalten hatte, realisierte sie, dass sie einer Betrugsmasche aufgesessen war. Allerdings hatte sie nicht den gesamten Betrag ausgehändigt, sondern „nur“ 17 000 Euro. dpa

