Schnuppertag in virtueller Form

Eltern von Viertklässlern, die die Kerschensteiner Gemeinschaftsschule auf der Schönau kennenlernen möchten, haben dazu am Samstag, 19. Februar, 10 bis 12.15 Uhr, Gelegenheit – beim virtuellen Schnuppertag. Wegen Corona kann das Angebot nicht in Präsenz stattfinden. Wer teilnehmen möchte, braucht lediglich ein digitales Endgerät, die Zugänge zu den einzelnen Konferenzräumen werden am 19. Februar auf www.kst-ma.de veröffentlicht, parallel ist für technische Probleme unter 0621/78 27 10 ein Infotelefon geschaltet. Von 10 bis 10.25 Uhr gibt es allgemeine Infos zur Schule, danach geht es unter anderem um Lernen auf gymnasialem Niveau, digitale Ausstattung, Lernbüro, Fremdsprachen, Wahlpflichtfächer, naturwissenschaftliches Arbeiten, Kulturschule und Schulsozialarbeit. Von 12 bis 12.15 Uhr ist eine Abschlussrunde mit Fragen an die Schulleitung vorgesehen.

