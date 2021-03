Die Johanniter bieten Bürgerinnen und Bürgern ab Karfreitag, 2. April, in der Lilli-Gräber-Halle in Friedrichsfeld (Saarburger Ring 49) einmal pro Woche kostenfreie Antigen-Schnelltests an. Wie die Hilfsorganisation mitteilte, sind die Tests, für die eine Voranmeldung „zwingend notwendig“ ist, montags, mittwochs und freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr möglich. Einen Termin kann man online unter www.johanniter.de/mannheim buchen.

„Der Abstrich ist in wenigen Minuten erledigt. Das Ergebnis erhält man circa 15 bis 30 Minuten nach dem Test über einen individuellen QR-Code direkt aufs Handy. Vor Ort warten muss man nicht“, erklärt Kai Mutschler, der das Johanniter-Testzentrum leitet. Die Antigen-Schnelltests richten sich an alle Menschen ohne Erkrankungssymptome, die sichergehen wollen, nicht unwissend infektiös zu sein. „Machen Sie nur einen Termin, wenn Sie keine Krankheitssymptome haben“, bittet Mutschler die Test-Willigen. Mitzubringen sind ein amtliches Ausweisdokument und die Terminbestätigung (ausgedruckt oder auf dem Handy).

50 Helfer ausgebildet

Geschultes Personal der Johanniter führt die Tests durch. Die hauptamtlichen Mitarbeitenden werden dabei von Ehrenamtlichen aus dem Bevölkerungsschutz, dem Sanitätsdienst und dem Betreuungsdienst unterstützt. Rund 50 Helfende wurden dafür in den vergangenen Tagen zu „Abstrichhelfern“ ausgebildet. „Mit dieser Zusatzausbildung können wir auch im Rahmen von Einsätzen des Bevölkerungsschutzes einen wichtigen Teil zur Bekämpfung des Corona-Virus beitragen“, sagte Philip Bergmann, Zugführer der 1. Einsatzeinheit Mannheim bei den Johannitern. red/cs