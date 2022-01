Schnelle Lösungen angemahnt

Besorgte Reaktionen gibt es nach der Ankündigung der Evangelischen Kirche (Ekma), die 2015 beschlossene Schließung von drei Kitas vorzuziehen. Noch in diesem Jahr sollen das Angebot im Füllenweg in Sandhofen und die Kita Mönchwörthstraße auf dem Almenhof wegfallen. Im kommenden Jahr soll die Schließung der Kita Schwarzwaldstraße auf dem Lindenhof folgen. Insgesamt fünf Gruppen fallen dadurch weg, wie Ekma und Stadt am Freitag in einer Pressemitteilung schrieben (wir berichteten). Außerdem werde die Ekma die Elternbeiträge zum 1. Januar und zum 1. September um jeweils drei Prozent erhöhen. Anders ließen sich die personellen und finanziellen Ausfälle nicht mehr kompensieren.

„Nicht erst mit diesen Schließungen ist die Situation in ganz Mannheim sehr angespannt, und deshalb müssen Übergangslösungen in den Stadtteilen schneller als bislang umgesetzt werden“, betont der jugendpolitische Sprecher der SPD-Gemeinderatsfraktion, Stefan Höß, in einer Mitteilung. Immer wieder berichteten „insbesondere kleinere Träger von vielen Hürden etwa bei der Einrichtung von Wald- und Wiesenkindergärten. Hier sehen wir durchaus noch Optimierungspotenzial bei der Unterstützung der Kita-Träger durch die Verwaltung“, so Höß. Sein Kollege im Jugendhilfeausschuss und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Reinhold Götz, weist am Beispiel des neuen Stadtteils Franklin auf den dringenden Handlungsbedarf hin. Dort müssten „schnellstmöglich“ weitere Plätze geschaffen werden, „die aktuelle Bevölkerungsentwicklung auf Franklin macht eine Planung von Interimslösungen notwendig. Das gilt auch für einige andere Stadtteile“, betont Götz.

„Horrornachricht“ für Neckarau

Von einer „echten Horrornachricht für Familien in Neckarau“ spricht David Hergesell, Sprecher der FDP im Bezirksbeirat Neckarau, mit Blick auf die Schließung der Kita Mönchwörthstraße. In der sowieso schon angespannten Lage, in der viele Eltern vergeblich auf eine Zusage für einen Betreuungsplatz warten, fallen über 40 Plätze allein in Neckarau weg“, schreibt er in einer Mitteilung. Die Situation sei „auch für die Beschäftigten dort, die teilweise über ein Vierteljahrhundert eine Einrichtung mit hohem Ansehen aufgebaut haben, ein Graus“. Hinzu komme, „dass diese Kinder weiter versorgt werden müssen. Die Schließungen werden im September alles noch viel schlimmer machen, als es sowieso schon in Neckarau ist.“ Die Stadt müsse „sofort aktiv werden und spätestens zum neuen Kindergartenjahr zusätzliche Betreuungsplätze im Stadtteil anbieten. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren!“ bhr