Schneetreiben, Fotomotive und ein „Nackter“

„MM“-Leser Werner Kaiser sprach augenzwinkernd von einem „Weltwunder“, das sich da in der Nacht zum Samstag ereignet habe: „Mannheim-Niederfeld wurde in wenigen Stunden zum Winterkurort“, schrieb er – und fügte seiner Mail an die Redaktion ein Bild von 23.30 Uhr bei, das die Häuser mit schneebedeckten Dächern zeigt. Leser Hubert Löb wiederum erlebte den Wintereinbruch mitten im April an der Straßenbahnhaltestelle an der Alten Feuerwache. Sein Foto versah er mit der Zeile „Frühling lässt sein weißes Band, wieder flattern durch die Lüfte“ – eine ironische Anspielung auf das Gedicht von Eduard Mörike. Da ist das Band allerdings blau – weil Schnee im Frühling eben nicht auf der Tagesordnung steht.

Die dicken Flocken, die am späten Freitagabend mehrere Stunden lang über Mannheim niedergingen, bescherten der Stadt am Samstagmorgen eine mehrere Zentimeter hohe Schneedecke – so viel gab es im gesamten Winter nicht. Und auch wenn das Weiß durch die viele Sonne am Samstagvormittag bald wieder weg war – manche Kinder nutzten die Gelegenheit zum Beispiel an den Hängen rund um den Vogel-stangsee für ein paar Schlitten-Abfahrten. „MM“-Leser Karl-Heinz Hedemann wiederum machte sich in aller Frühe auf in den Luisenpark, um Fotos von Frühlingsblühern im Schnee zu machen. „Aufnahmen, auf die ich schon Jahrzehnte gewartet hatte.“

Auch rund um den Wasserturm war am Samstagvormittag weiß der beherrschende Farbton – am späten Freitagabend waren mehrere Stunden lang dicke Schneeflocken über Mannheim niedergegangen. © Michael Ruffler/Hubert Löb/Werner Kaiser/Polizei

Doch vielen konnte der Schnee im April auch gestohlen bleiben – zumal er auch weniger schöne Nebenwirkungen hatte. In Neckarau, Sandhofen und Käfertal beschädigten abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume 20 Autos. Gesamtschaden: mehr als 40 000 Euro. Auf dem Maimarktgelände beschädigten die Schneefälle fünf Leichtbauhallen. Die Hallen seien leer gewesen, so die Maimarkt-Gesellschaft, Personen nicht zu Schaden gekommen. Zur Eröffnung des Maimarkts werde trotzdem alles fertig sein.

Und dann war da noch die Sache mit dem vermeintlich nackten Mann am Neckarufer, der der Polizei an diesem winterlichen Samstagmorgen von einem Passanten gemeldet worden war. „Als die Beamten die Neckarwiese überprüften, konnte tatsächlich ein nackter weißer Mann in Form eines Schneemanns festgestellt werden“, heißt es im Polizeibericht. Und weiter: „Mutmaßlich wird sich dieser Fall aufgrund der zu erwartenden wärmeren Temperaturen von selbst (auf)lösen.“ Genau so ist es dann auch passiert. (mit yt/tbö/sho)