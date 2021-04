Als Schädlingsbekämpfer haben sich zwei Betrüger ausgegeben und einer 79-Jährigen in der Oststadt Bargeld und Schmuck gestohlen. Der Vorfall hatte sich bereits am Mittwochabend ereignet, wie die Polizei mitteilte. Wegen eines Krabbeltiers in der Wohnung hatte die ältere Dame demnach eine Schädlingsbekämpfungsfirma im Internet gesucht. Gegen 20 Uhr erschienen zwei Männer, die vorgaben, Mitarbeiter der Firma zu sein. Die ältere Dame sollte zunächst 30 Euro in bar bezahlen, was sie auch tat. Die Betrüger teilten der Frau daraufhin mit, dass sie die Räumlichkeiten für die nächsten drei Stunden nicht betreten dürfe, weshalb die Frau zu ihrer Nachbarin ging. Gegen 21 Uhr gaben die Betrüger vor, die Arbeiten beendet zu haben, und verlangten rund 300 Euro, was die Frau in bar bezahlte. Als sie zurück in ihre Wohnung ging, musste sie feststellen, dass die Männer die Räume nach Wertsachen durchsucht hatten. Sie stahlen rund 100 Euro Bargeld sowie ein Schmuckstück im Wert von mehreren tausenden Euro. pol/imo

AdUnit urban-intext1