Erneut haben Unbekannte in einem Parkhaus in R 5 in der Innenstadt Schmierereien hinterlassen. Im Treppenhaus und auf Parkebene 11 entdeckte ein Mitarbeiter die Schriftzüge „ACAB“ und „1312“. Sie beleidigen Polizisten. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zuletzt wurden im Februar ähnliche Schriftzüge mit beleidigendem Inhalt an den Wänden im selben Parkhaus entdeckt (wir berichteten). Ein Zusammenhang beider Taten könne nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Zu den Verursachern gibt es bislang keine Hinweise. Deswegen werden Zeugen gesucht, die den oder die Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag beobachtet haben: 0621/1 25 80. pol/lok