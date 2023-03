Schmierereien am Marchivum in der Neckarstadt

Mannheim. Am Dienstagmorgen, vermutlich zwischen 8 Uhr und 9 Uhr, haben ein oder mehrere Täter die Fassade des Marchivum am Archivplatz mit grüner Farbe beschmiert. Der oder die Farbschmierer hinterließen mehrere Schriftzüge nahe des Haupteingangs und besprühten einen Fahnenmast. Die Schriftzüge beziehen sich auf Fahnen, die auf eine aktuelle Ausstellung im Marchivum hinweisen. In der Schau wird die historische Entwicklung in Mannheim während der NS-Diktatur erzähl. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich unter 0621/33010 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1