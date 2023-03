Schmiererei am Bunker

Farbschmierereien am und beim Marchivum beschäftigen die Polizei. Direkt an der Hausfassade wurde „Was geht ab“ aufgesprüht. Am Treppenaufgang zur Jungbuschbrücke, direkt gegenüber vom Marchivum und in der Nähe der Fahnenmasten, heißt es in grüner Farbe „Hängt die mal wieder ab!“. Diese Fahnen verweisen auf die Ausstellung „Was hat das mit mir zu tun?“, die sich mit der Zeit des Nationalsozialismus befasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Marchivum-Direktor Ulrich Nieß vermutet, dass die Schmierereien im Zusammenhang mit dieser Ausstellung stehen. Er hat seine Fassade gleich reinigen lassen. „Sollten die Täter ermittelt werden, laden wir sie zum Besuch der Ausstellung und zum Gespräch ein“, kündigt Nieß an. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat am Dienstagmorgen, vermutlich zwischen 8 Uhr und 9 Uhr, erfolgte. Das Revier Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0621/3 30 10 zu melden. pwr