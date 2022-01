Schlote, Sonne – und sagenhafter Nebel über Neckarau

Mannheim. Ein Spiel aus Farbe, aus Licht, aus kaltem und warmem Kontrast zeigt das Foto, das Leser Werner Kaiser der Redaktion zugesendet hat. „Meine Aufnahme zeigt, wie der Morgennebel den Stadtteil Neckarau einhüllt. Im Hintergrund sieht man die Schlote des GKM mit seinen Fahnen“, schreibt Kaiser. Und ja, wer kennt sie nicht, die Schlote, die weit aus allen Himmelsrichtungen in der Rhein-Neckar-Region zu erkennen sind. Insbesondere an frostigen Wintertagen. Die magisch anmutende Aufnahme entstand an einem „eiskalten Morgen“ Mitte Januar, wie Kaiser berichtet. Der Name der Serie „Ein Hoch auf hier“, die die Schönheit unserer Stadt zeigen soll, trifft also auch bei diesem anmutigen Bild wieder voll und ganz zu. Bilder kann übrigens jeder und jede einreichen: Einfach per E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf hier“ an lokal@mamo.de schicken. Schreiben Sie kurz dazu, wann und wo die Aufnahme entstanden ist. Wir sind gespannt, liebe Leserinnen und Leser, was Sie vor die Linse bekommen... see (Bild Werner Kaiser)

