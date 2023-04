Schlange auf Wiese

Das herrliche Wetter hat über Ostern zahllose Menschen ins Freie gelockt. Und für die Kleinen lohnte sich natürlich oft auch ein Blick an den Wegesrand. Was jedoch ein Spaziergänger am Sonntag gegen 19 Uhr auf dem Waldhof entdeckte, war für Kinder eher nichts: eine 20 bis 30 Zentimeter lange Schlange, eingerollt auf einer Wiese. Wie das Polizeipräsidium am Montag mitteilte, konnten Beamte des Reviers Sandhofen die braun-orange gefleckte Schlange einfangen und später der Tierrettung übergeben. Es handelt sich um eine ungiftige Kornnatter, ursprünglich in Nordamerika beheimatet. Hierzulande wird sie von einigen Menschen in Terrarien gehalten. Bisweilen büxt auch mal ein Exemplar aus oder wird ausgesetzt. Weshalb sich jene Schlange für eine Rast „Uffm Waldhof“ entschieden habe, sei nun Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei. pol/sma

