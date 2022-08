Schlager und Jazz im Film

Sie sang „Ganz Paris träumt von der Liebe“, feierte erfolgreich eine „Fiesta Cubana“, lockte „Komm ein bißchen mit nach Italien“ und verabschiedete sich mit „Tschau, Tschau, Bambina“: die berühmte Schlagersängerin Caterina Valente. In den 1950er Jahren lebte sie in Mannheim und startete von hier ihre internationale Karriere. Wolfgang Lauth, gebürtiger Ludwigshafener Pianist und Komponist, war zeitgleich eine Schlüsselfigur der Jazz-Szene in Mannheim. An beide erinnert nun ein Vortrag am Mittwoch, 10. August, um 18 Uhr im Friedrich-Walter-Saal im Marchivum im Ochsenpferchbunker.

Jürgen Arndt, Professor mit Schwerpunkt Jazz und populäre Musik an der Staatlichen Hochschule für Musik, will mit Hilfe von Filmanalysen das Wirken von Valente und Lauth besonders anschaulich nachvollziehen. Arndt hat auch in der Schriftenreihe der Musikhochschule über die beiden Künstler geschrieben. Zwar sind Valente und Lauth nie gemeinsam aufgetreten, doch beide haben in den 1950er Jahren von Mannheim aus maßgeblich das Musikleben geprägt. pwr