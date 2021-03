Ein Mann ist am Dienstag mit Rucksack in die S 9 in Karlsruhe gestiegen – und in Mannheim ohne seinen Rucksack wieder aufgewacht. Lange aber musste er sein Hab und Gut nicht entbehren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auf dem Weg zur Wache am Mannheimer Hauptbahnhof stolperte der Geschädigte über seinen im Rucksack aufbewahrten Handschuh.

Die Bundespolizisten werteten daraufhin die Überwachungskamera aus und machten den gefilmten Tatverdächtigen kurze Zeit später im Bereich der Neckarwiese ausfindig – aufgrund seiner auffallenden Kleidung, aber auch weil das gestohlene Handy geortet werden konnte.

Neben dem Mobiltelefon fand man bei dem 31-jährigen Mann auch Betäubungsmittel. Er gestand die Tat und gab an, das restliche Diebesgut über die Stadt verteilt deponiert zu haben. red/pol