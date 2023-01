Schlägerei zwischen Kollegen in Hotel in Frankenthal

Frankenthal. Sechs Personen haben sich am frühen Montagmorgen vor einem Frankenthaler Hotel geschlagen. Gegen 1 Uhr meldeten Zeugen eine Schlägerei in der Mahlastraße, teilte die Polizei mit. Vor Ort trafen die Beamten auf eine Gruppe von elf Personen, die sich für eine Fortbildungsveranstaltung in Frankenthal befanden. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Gruppe den Abend gemeinsam verbracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen sei es dann zum Streit gekommen, bei dem ein 40-jähriger Mann aus Südheide sowie zwei weitere bisher unbekannte Männer drei Kontrahenten aus dieser Gruppe geschlagen haben sollen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und der Tatbeteiligung dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237 934 1100 zu wenden. Zusätzlich werden Hinweise per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen. pol/red