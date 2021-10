Schlägerei mit mehreren Personen im Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim. Vier Männer im Alter zwischen 17 und 36 Jahren haben sich im Mannheimer Hauptbahnhof eine handfeste Auseinandersetzung geliefert. Auslöser für die Streitigkeiten am Dienstagabend war ein Rempler eines 17-Jährigen an einen 36-Jährigen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Daraufhin wurden Provokationen ausgetauscht, an denen sich auch die jeweiligen Begleiter im Alter von 17 und 36 Jahren einmischten. Die folgende Schlägerei wurde von Sicherheitsmitarbeitern der Bahn unterbunden. Die zwischenzeitlich durch eine Zeugin verständigte Bundespolizei nahm die vier Männer fest.

Trotz sichtbarer Spuren, die die Schlägerei bei zwei der Beteiligten hinterlassen hatte, lehnten diese eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Nach den polizeilichen Maßnahmen und der Auswertung der Videoaufnahmen wurden die vier Personen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.